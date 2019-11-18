В Екатеринбурге пропал ребенок

09:14 | 19.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

12-летний Бехрузбек Калмаханов исчез 17 ноября на Уралмаше.



Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.



На момент пропажи мальчик был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки и черную шапку с помпоном. При себе имел портфель серого цвета.



Если вам что-то известно о местонахождении Бехрузбека просим позвонить в поисковый отряд «Прорыв» по номеру 8-9000-44-02-20 или в полицию по номеру «02».



В отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу добавили, что заявление о пропаже ребенка поступило 18 ноября в дежурную часть отдела полиции № 15. Днем ранее, 17 ноября, около 11.00 ушел из дома по адресу Победы, 38 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Ранее подросток совершал самовольный уход.



На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения.



Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего Бехрузбека Калмаханова, сообщить в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15, (343)356-45-74 (78, 80), (343)325-42-05 либо 02.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»