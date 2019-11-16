В общежитии Минобороны в Екатеринбурге незаконно проживали более 100 мигрантов

21:51 | 18.11.2019

Фото: 1tulatv.ru

В общежитии Минобороны России в Екатеринбурге выявили фиктивную регистрацию более 100 мигрантов. Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры ЦВО, в их отношении возбудили уголовное дело по статье 322.2 УК РФ.



В результате проверки Военной прокуратурой было выявлено, что в 2017-2018 годы бывшие заведующие и паспортист предоставляли недостоверные сведения о проживающих иностранных гражданах в отдел по вопросам миграции МВД.



Военный прокурор гарнизона направил материалы проверки в следственный отдел.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»