Мэр Екатеринбурга утвердил Комплексную схему организации дорожного движения

21:13 | 18.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр столицы Урала Александр Высокинский утвердил Комплексную схему организации дорожного движения. Как рассказали в Администрации Екатеринбурга, схема направлена на повышение эффективности и устойчивости функционирования дорожно-транспортного комплекса в городе.



Работая над схемой, на основе этих данных о транспортной системе в мэрии построили существующую транспортную модель города, сделали прогноз территориального развития города и разработали сценарные варианты развития всей системы. На основе системы количественных показателей был составлен оптимальный состав мероприятий.



Как сообщили в Комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга, мероприятия КСОДД повысят безопасность движения.



Добавим, что разработка схемы выполнена с учетом генпланов развития Екатеринбурга-2025 и до 2035 года.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»