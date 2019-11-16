В Екатеринбурге эвакуировали жителей дома на Карла Маркса из-за пожара

20:48 | 18.11.2019

Фото: Е1

В уральской столице этим вечером в 18-этажке на Карла Маркса произошел пожар квартиры на 12 этаже. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, спасателям пришлось эвакуировать из подъезда 20 жителей.



На место выезжали 5 единиц спецтехники и 15 человек личного состава. С огнем пожарные справились за 25 минут.



В ходе инцидента никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»