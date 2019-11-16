Екатеринбуржцы смогут поставить прививку от гриппа до 1 декабря

19:53 | 18.11.2019

Фото: alm.manutemaia.com

Прививочную кампанию против гриппа в уральской столице продлили до 1 декабря. Как рассказали в Управлении здравоохранения Администрации города Екатеринбурга, в распоряжение медиков поступила партия вакцины в количестве 93 044 дозы.



Следует отметить, что все жители Екатеринбурга могут поставить прививку бесплатно.



«Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации», – сообщил главный главного внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»