В Екатеринбурге задержали уральца, предупреждавшего о взрыве Храма на Крови

В уральской столице полицейские поймали мужчину, угрожавшего взрывом Храма на Крови. Уралец разбросал по городу бумажки с QR-кодом ролика с предупреждающим видео.Согласно ролику, мужчина, представившийся Григорием Сидориным, планировал взорвать Храм 20 ноября. Также он утверждал, что если его задержат раньше, то теракты произойдут в других местах. Одна из бумажек с надписью: «Предупреждение! Взрыв Храма на Крови 20 ноября 2019 года» попала в руки студентам УрФУ, они нашли её на лестнице.Как рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Храму на Крови ничего не угрожает. Мужчину уже задержали сотрудники ФСБ и ОМОН. По словам родственников екатеринбуржца, в последнее время он ведет себя неадекватно. Возможно, ему придется проходить медицинское обследование.