Владельцы екатеринбургских ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» могут стать банкротами

19:17 | 18.11.2019

Фото: yandex.ru

Администрация Екатеринбурга подала заявление о банкротстве компании «Объединенная сеть ресторанов», являющуюся владельцем ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» из-за долга в размере 1,042 миллиона рублей, такая информация размещена на портале арбитражного суда.



Один из учредителей Владимир Дебренев также является учредителем компании, которая владеет ресторанами «Шикари» и «TGI Fridays».



В марте этого года администрация подавала в суд на «Объединенную сеть ресторанов», требуя оплатить 1,4 миллиона рублей за пользование земельным участком на Московской, 27. Суд удовлетворил требования мэрии частично. Тогда коммерсанты подали апелляцию и сумму снизили до 1,042 миллиона рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»