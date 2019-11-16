В уральской столице подвели итоги конкурса «Миссис Екатеринбург»

18:25 | 18.11.2019

В Екатеринбурге 17 ноября в пятнадцатый раз выбрали «главную маму» города. Победительницей конкурса в этом году стала 38-летняя Наталья Маринова, она воспитывает сына. Вице Миссис Екатеринбург – стала Ксения Форостина, ей 26 лет, воспитывает 2 детей. Второй вице Миссис Екатеринбург стала мама двух детей, 30-летняя Дарья Новоселова.



В этом году в конкурсе приняли 48 очаровательных мам уральской столицы! В финале каждая участница была награждена номинаций от партнера, а победительница конкурса – отправится в путешествие по Европе.

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