В Екатеринбурге стартовала Налоговая неделя

18:07 | 18.11.2019

Фото: inobzor.ru

В уральской столице сегодня, 18 ноября, стартовала Налоговая неделя. Как рассказали в администрации города, в рамках форума эксперты будут обсуждать вопросы городской экономики.



Так, в городе уже состоялась конференция «Роль профессионального сообщества во взаимодействии с государственными органами по защите прав предпринимателей. Новые реалии», на которой специалисты обсуждали вопросы законодательства, современные экономические тенденции и риски.



Также эксперты будут принимать участие в панельных дискуссиях, пленарных заседаниях, мастер-классах и сессиях.



Следует отметить, что в форуме принимают участие представители городских властей, Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области, контрольно-надзорных органов, бизнес-сообщества и налоговые консультанты.



Целью мероприятий является развитие предпринимательства в Екатеринбурге и создание благоприятных условий для успешного бизнеса и развития городской экономики.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»