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17:52 | 18.11.2019

Фото: ekburg.tv

Жители Компрессорного в Екатеринбурге жалуются на отсутствие автобусов по утрам

В Екатеринбурге жители микрорайона Компрессорный жалуются на то, что уже неделю автобус №32, вместимость которого 120 человек, не приезжает на остановку по расписанию в 6.48 утра, об этом рассказывает портал УралПолит.Ru. Из-за этого жителям приходится ехать на работу на автобусе №64, который вмещает всего 50 пассажиров.

По словам жителей микрорайона, каждый день им приходится буквально биться за место в транспорте. Автобус №64 полностью заполняется пассажирами на первой остановке, поэтому на второй людям в него уже не втиснуться.

«Мне страшно ездить в 64 с утра. Из-за того, что он маленький, а людей много, я всерьез опасаюсь за свое здоровье. Уже не раз слышала, как люди умоляют не открывать дверь, если никто не выходит», – рассказала одна из пассажиров автобуса.

Жителям микрорайона, чтобы добраться на работу вовремя приходится либо рано вставать, либо мерзнуть на остановке, чтобы дождаться автобуса, в который можно будет зайти без боя.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, горожане хотят обратиться к депутату Октябрьского района.

Следует напомнить, что в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются заморозки. При температуре -20 жители района, ожидая автобус, могут очень сильно замерзнуть.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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