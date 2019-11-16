Жители Компрессорного в Екатеринбурге жалуются на отсутствие автобусов по утрам

17:52 | 18.11.2019

Фото: ekburg.tv

В Екатеринбурге жители микрорайона Компрессорный жалуются на то, что уже неделю автобус №32, вместимость которого 120 человек, не приезжает на остановку по расписанию в 6.48 утра, об этом рассказывает портал УралПолит.Ru. Из-за этого жителям приходится ехать на работу на автобусе №64, который вмещает всего 50 пассажиров.



По словам жителей микрорайона, каждый день им приходится буквально биться за место в транспорте. Автобус №64 полностью заполняется пассажирами на первой остановке, поэтому на второй людям в него уже не втиснуться.



«Мне страшно ездить в 64 с утра. Из-за того, что он маленький, а людей много, я всерьез опасаюсь за свое здоровье. Уже не раз слышала, как люди умоляют не открывать дверь, если никто не выходит», – рассказала одна из пассажиров автобуса.



Жителям микрорайона, чтобы добраться на работу вовремя приходится либо рано вставать, либо мерзнуть на остановке, чтобы дождаться автобуса, в который можно будет зайти без боя.



Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, горожане хотят обратиться к депутату Октябрьского района.



Следует напомнить, что в ближайшие дни в Свердловской области ожидаются заморозки. При температуре -20 жители района, ожидая автобус, могут очень сильно замерзнуть.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»