В Серове будут судить мужчину, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере

17:26 | 18.11.2019

Фото: advokati-moscow.ru

В Серове состоится суд над свердловчанином, обвиняемом в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Как рассказали в МО МВД России «Серовский», ранее мужчину уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков, а также за побои и причинение средней тяжести вреда здоровью.



Подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы. У мужчины в куртке они обнаружили сверток, внутри которого было порошкообразное вещество. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотическим средством. Его масса составляла более 3 грамм.



Было также установлено, что свердловчанин купил наркотик для собственного употребления. Более того, мужчина употребляет запрещенные вещества периодически.



Согласно части 2 статьи 228 УК РФ, обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»