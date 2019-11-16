В ГУ МЧС напомнили свердловчанам о правилах безопасности в морозы

17:13 | 18.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются заморозки. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров могут опуститься ниже -20 градусов. В связи с этим в ГУ МЧС России напомнили уральцам о правилах безопасности в морозы.



Так, спасатели советуют с предельной осторожностью пользоваться приборами обогрева, чтобы предупредить пожар. А чтобы избежать переохлаждения свердловчанам стоит пребывать в хорошем настроении, подбирать по погоде одежду и не выходить на мороз голодными.



Автомобилистам стоит не забывать, что замерзший двигатель нельзя отогревать при помощи открытого огня. Машину стоит отогревать лишь на автомойке, в теплом боксе, или же попросив помощи у специалистов. Отправляясь в путь, водителям всегда следует иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания с средство связи. Стоит добавить, что сейчас в Свердловской области в готовности находятся 33 мобильных пункта обогрева, которые в случае необходимости будут развернуты на трассах.



В случае ЧП спасатели рекомендуют незамедлительно обращаться по номеру пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или по единому номеру вызова экстренных служб – «112».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»