В Екатеринбурге могут снизить цены на общественный транспорт

16:57 | 18.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Проезд в общественном транспорте может подешеветь на 20%.



На данный момент председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин уже проконсультировался со Счетной палатой и поручил специалистом проанализировать вопрос стоимости проезда в общественном транспорте.



Пресс-служба гордумы отмечает, что главным вопросом являются платежи, которые закладываются операторами за услуги при каждой транзакции. По предварительной информации сборы составляют 4-6 рублей.



Специалисты считают эту наценку слишком высокой. Так как ежемесячно карты используются порядка 10 миллионов раз. Такой вывод навел на мысль об отказе от услуг либо о проведении новых торгов, что даст возможность снизить стоимость за проезд на 20%.



Напомним, на данный момент проезд в наземном транспорте стоит 28 рублей, а в подземном – 32 рубля.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»