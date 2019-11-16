В Екатеринбурге пропала девочка-подросток

По данным городского УМВД, 15-летняя Лесникова Юлия Алексеевна ушла из дома еще вечером 9 ноября. Дом находится в коллективном саду №24 на улице Коммунистической.Приметы: рост 165 см, плотное телосложение, короткие рыжие волосы, карие глаза.В качестве особых примет отмечается шрам на левой щеке.На момент пропажи одета в длинную черную куртку, красную юбку, черные ботинки и капроновые колготки телесного цвета.Если вам что-то известно о местонахождении несовершеннолетней, просьба сообщить в полицию по номерам 343-356-42-15, 356-45-73 (74, 78, 80), 352-42-05 или «02».Сообщается, что ранее Юлия уходила из дома склонная к бродяжничеству.