Умер легендарный уральский писатель Игорь Сахновский

В возрасте 61 года ушёл из жизни легендарный российский писатель и поэт Игорь Сахновский. О его смерти рассказал издатель Федор Еремеев и близкий друг писателя Евгений Касимов. Касимов также упомянул о том, что у Сахновского были проблемы с сердцем, в связи с чем он был госпитализирован.Игорь Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В 1981 году он окончил филологический факультет Уральского государственного университета в Екатеринбурге. В разные годы работал литературным консультантом в журнале «Уральский следопыт» и в Уральском книжном издательстве, был редактором в издательстве «Наука», а также учредителем газеты «Книжный клуб».Первый роман Игоря Сахновского вышел в 1999 году в журнале «Новый мир». Он назывался ««Насущные нужды умерших», был позднее переведен на английский язык и получил крупную международную премию. Роман «Человек, который знал всё» был экранизирован в 2009-м году, а также вошел в шорт-лист национальных литературных премий «Большая книга» и «Русский букер». «Бронзовую улитку» – приз, который роман получил в номинации «лучшая фантастика года», писателю вручал Борис Стругацкий.Произведения Сахновского печатались во многих российских и западных литературных журналах, таких как: «Урал», «Уральский следопыт», «Новый мир», «Знамя», «London Courier», «Revue des Deux Mondes» и других. Его книги издаются в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии, Ливане, Хорватии. Три его романа в переводе на французский язык были опубликованы крупным парижским издательством «Галлимар».С самого начала своей литературной деятельности он являлся одним из самых востребованных современных писателей – его книги очень быстро разбирались с прилавков и их действительно тяжело было купить. Несмотря на востребованность и популярность, он всегда оставался очень скромным человеком.Все, кто был лично знаком с Игорем Сахновским всегда восхищались его человеческими качествами. Он является примером настоящего русского интеллигента – сильного, волевого, но при этом чуткого и невероятно талантливого человека.Редакция издания «Вечерние ведомости» искренне скорбит по потере поистине великого человека и приносит соболезнования родным и близким писателя.