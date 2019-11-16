Новости дня
16:17 | 18.11.2019
Умер легендарный уральский писатель Игорь Сахновский
Игорь Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В 1981 году он окончил филологический факультет Уральского государственного университета в Екатеринбурге. В разные годы работал литературным консультантом в журнале «Уральский следопыт» и в Уральском книжном издательстве, был редактором в издательстве «Наука», а также учредителем газеты «Книжный клуб».
Первый роман Игоря Сахновского вышел в 1999 году в журнале «Новый мир». Он назывался ««Насущные нужды умерших», был позднее переведен на английский язык и получил крупную международную премию. Роман «Человек, который знал всё» был экранизирован в 2009-м году, а также вошел в шорт-лист национальных литературных премий «Большая книга» и «Русский букер». «Бронзовую улитку» – приз, который роман получил в номинации «лучшая фантастика года», писателю вручал Борис Стругацкий.
Произведения Сахновского печатались во многих российских и западных литературных журналах, таких как: «Урал», «Уральский следопыт», «Новый мир», «Знамя», «London Courier», «Revue des Deux Mondes» и других. Его книги издаются в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Сербии, Болгарии, Ливане, Хорватии. Три его романа в переводе на французский язык были опубликованы крупным парижским издательством «Галлимар».
С самого начала своей литературной деятельности он являлся одним из самых востребованных современных писателей – его книги очень быстро разбирались с прилавков и их действительно тяжело было купить. Несмотря на востребованность и популярность, он всегда оставался очень скромным человеком.
Все, кто был лично знаком с Игорем Сахновским всегда восхищались его человеческими качествами. Он является примером настоящего русского интеллигента – сильного, волевого, но при этом чуткого и невероятно талантливого человека.
Редакция издания «Вечерние ведомости» искренне скорбит по потере поистине великого человека и приносит соболезнования родным и близким писателя.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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