В Екатеринбурге таможенники перехватили нелегальный груз из Китая

15:17 | 18.11.2019

Фото: Пресс-служба таможенного управления

На таможне в аэропорту Кольцово было обнаружено более 30 килограммов медицинского оборудования.



Известно, что владельцы груза имеют собственный стоматологический кабинет, поэтому и техника была соответствующая. Правонарушители собирались пронести через границу запчасти для бормашины, приборы для отбеливания зубов, маски, упаковку для хранения инструментов, не оформив декларацию и не предоставив сертификаты соответствия.



Начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Дмитрий Шишкин отмечает, что таможенники не изымают оборудование, необходимое для поддержания жизни человека (при наличии медицинских справок). Но, если речь идет о коммерции, конечно же, необходимо предоставить все соответствующие документы.



В итоге незаконно ввезенное оборудование было изъято. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»