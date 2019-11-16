В Екатеринбурге планируется снос частных домов ради нового района

На Уралмаше планируется строительство нового жилого района на месте частного сектора. Под снос пойдут дома, расположенные вдоль улиц Достоевского, Народного фронта, Уральских рабочих и Молодежи.Строительством нового жилья и реконструкцией школы займется компания экс-главы Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова. Как сообщает сам Трапезников, подход к строительству будет очень осознанным. Главная цель – повысить уровень жилья в указанном районе. Бизнесмен обещает реконструкцию школы, строительство садика, интенсивное озеленение и 200 тысяч квадратных метров жилья. По его словам, это только минимум того, что планируется сделать.Но это не единственный частный сектор, который готовят к сносу в Екатеринбурге.Например, соседним сектором заинтересован «Атомстройкомплекс». Застройщик планирует возвести 27-этажки на границах улиц Бакинских Комиссаров, Победы, Народного фронта и Восстания, однако жители таким решением крайне недовольны.Отметим, что частный сектор вдоль старой части Татищева также готовится под снос.Такие перемены запланировано провести в три этапа до 2030 года.