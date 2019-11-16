Назначен новый директор «Екатеринбург Арены»

14:10 | 18.11.2019

Фото: e1.ru

Новым директором главной спортивной площадки Екатеринбурга стал бывший исполнительный директор стадиона в компании «Спорт-Инжиниринг» Владимир Вендланд.



Нового директора с коллективом «Екатеринбург Арены» познакомил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Известно, что губернатор Свердловской области уже подписал распоряжение о назначении.



Основной задачей Вендланда станет окончание передачи стадиона от компании «Спорт-Инжиниринг» в собственность Свердловской области.



Напомним, последняя реконструкция стадиона прошла в 2018 в рамках чемпионата мира по футболу. Помимо спортивных мероприятий в «Екатеринбург Арене» планируется проведение больших концертов. Первым коллективом, выступившим на площадке стадиона, стал «Ленинград». Помимо прочего, именно здесь планируется проведение церемонии открытия Универсиады-2023.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»