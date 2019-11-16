В Екатеринбурге могут снизить стоимость проезда для пользователей Е-карты

13:55 | 18.11.2019

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может быть ниже существующей. Об этом заявил председатель городской Думы Игорь Володин после консультаций с экспертами. Выяснилось, что сопутствующие платежи, которые закладываются операторами за свои услуги при каждой транзакции, необоснованно завышены: по предварительным данным это 4-6 рублей.



Учитывая, что в месяц по картам проезжает порядка 10 миллионов пассажиров, то их наценка получается слишком высокой. Это наводит на мысль о целесообразности отказа от услуг таких операторов или проведения новых торгов, что позволит снизить стоимость проезда в общественном транспорте уральской столицы ориентировочно на 20%.



Игорь Володин дал поручение проанализировать вопрос Счетной палате города Екатеринбурга, сотрудники которой проведут тщательный аудита финансовой ситуации.

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