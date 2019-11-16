В свердловской «Единой России» грядут кадровые перемены

13:32 | 18.11.2019

Фото: tass.ru

Фракция «Единая Россия» Законодательного Собрания Свердловской области собралась на закрытое заседание. Также в нем примет участие главный единоросс УрФО Иван Квитка.



Сообщается, что на заседании будут выбраны сразу два руководителя. Один из них – вице-спикер ЗакСо Михаил Клименко. Его кандидатуру уже поддержала Совет Законодательного Собрания. Один из членов фракции рассказал, что на руководящий пост претендовала и Елена Чечунова, но председатель Людмила Бабушкина смогла заручиться поддержкой губернатора Евгения Куйвашева. Несмотря на то, что голосование должно быть тайным, Чечунова заранее так расстроилась, что отменила свое участие в выборах, сообщает источник ЕАН.



Также на повестке дня оказались выборы депутата Виктора Бабенко на должность заместителя председателя по молодежной политике.



Окончательное решение о кадровых переменах в областном парламенте будет принято завтра на пленарном заседании.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»