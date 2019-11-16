В Екатеринбурге в результате ДТП с общественным транспортом пострадали четыре человека

13:12 | 18.11.2019

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

За выходные в Екатеринбурге из-за невнимательности водителей общественного транспорта пострадали четыре человека. Участниками четырех ДТП стали водители автобусов, трамвая и троллейбуса.



По словам отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в одному случае водитель автобуса наехал на пешехода, в трех других – были допущены падения пассажиров в салонах транспортных средств.



Сообщается, что по всем фактам сейчас проводится проверка водителей, виновных в указанных инцидентах, по итогам им будут вынесены представления для устранения причин аварий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»