В Алапаевске вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека

12:39 | 18.11.2019

Фото: sud-report.org.ua

В Алапаевске вынесен приговор водителю Сергею Хвану, признанному виновным в гибели трех человек.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что обвиняемый не «переобул» летние шины на зимние, в то время как на дорогах был гололед, вследствие чего и не справился с управлением автомобиля.



В результате ДТП на месте погибли две пассажирки Хвана, пассажир второго автомобиля скончался в больнице. Второй пассажир и водитель ВАЗ-2114 получили тяжкие увечья.



Суд признал Сергея Хвана виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил наказание в виде трех лет в колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»