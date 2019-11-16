В Первоуральске новый замглавы по ЖКХ – бывший глава отдела МВД

12:10 | 18.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Новым заместителем главы администрации Первоуральска по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии стал Денис Поляков.



По словам пресс-службы администрации муниципалитета, Поляков до 2015 года возглавлял отдел МВД России по Первоуральску. После этого он перешел в ПМУМ «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства», где занимал должность заместителя директора.



На прежнем месте работы необходимо было решать юридические вопросы, контролировать работу дорожной техники и выполнять муниципальные контракты. Поляков отмечает, что его главной задачей на новом посту является создание комфортных условий жизни для жителей Первоуральска. Новоиспеченный заместитель уверен в своих возможностях, ориентируясь на опыт прошлой работы.



Напомним, ранее занимавший должность замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров ушел из горадминистрации в связи с переходом на другую работу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»