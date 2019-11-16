Екатеринбург отмечает исторический день рождения

11:17 | 18.11.2019

Фото: tripsecrets.ru

В честь исторического дня рождения жители Екатеринбурга смогут бесплатно посетить 24 музея в рамках проекта «Огни Екатеринбурга: Вечер музеев — 2019».



Напомним, в этот день в 1723 году на заводе на берегу Исети был осуществлен пробный пуск ковочных молотов. Крупнейший железоделательный завод на Урале был возведен по указу Петра I, а сам Екатеринбург основан как завод-крепость. Строительством руководили историк, географ Василий Татищев и генерал-лейтенант, специалист в области горного дела и металлургического производства Георг Вильгельм де Геннин.



Свое название столица Урала получила в честь покровительницы горного дела святой великомученицы Екатерины Александрийской и императрицы Екатерины I.



Пресс-служба администрации города отмечает, что День города перенесли на третью субботу августа лишь 30 лет назад. Ранее день рождения Екатеринбурга отмечали осенью.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»