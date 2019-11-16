Свердловские коммунисты за прямые выборы мэра в Екатеринбурге

10:49 | 18.11.2019

Фото: eanews.ru

Фракция КПРФ в ЗакСо поддержит законопроект о прямых выборах в Екатеринбурге, заявил секретарь обкома, депутат регионального парламента Александр Ладыгин.



Депутат отметил, что конфликт автора законопроекта Вячеслава Вегнера с бывшими однопартийцами не играет никакой роли, аргументируя это пользой проекта для области.



Помимо прочего, Ладыгин добавил, что прямые выборы необходимы не только столице Урала, но другим свердловским городам. В качестве примера чиновник привел «скверную» историю в Екатеринбурге и назревающий протест в Нижнем Тагиле из-за состояния Черноисточинского пруда. В подобных кризисах Ладыгин винит недееспособность и коррумпированность власти, выстраиваемой годами.



Напомним, комитет по вопросам региональном политики и развитию местного самоуправления Законодательного Собрания Свердловской области отложил рассмотрение законопроекта Вегнера на декабрь. В это время в Екатеринбурге создан комитет «За прямые выборы мэра» для продвижения этой идеи. В свою очередь, уральский полпред Николай Цуканов предложил подумать о возврате прямых выборов не только в столице Урала, но и других мегаполисах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»