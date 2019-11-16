В Екатеринбурге горел автомобиль

10:23 | 18.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Накануне вечером, 17 ноября, на подземной парковке, расположенной на улице Комсомольская, горела Mazda 6.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении автомобиля приняли участие 4 единицы техники, 21 человек личного состава.



В результате горения оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к 22:00. О пострадавших не сообщается.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»