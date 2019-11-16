В Свердловской области пропал мужчина

09:20 | 18.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Аввакумов Дмитрий Александрович пропал в городе Верхняя Пышма. С 15 ноября его местонахождение остается неизвестным.



В качестве особых примет отмечается светлая борода.



Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.



В последний раз его видели в темно-синей куртке, темно-синих джинсах, белом свитере и черных ботинках. Возможно, при себе имеет черный рюкзак.



Если вам что-то известно о местонахождении Дмитрия Александровича, просим позвонить инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Ларисе по телефону 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»