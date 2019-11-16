В центре Екатеринбурга напали на молодого человека

09:07 | 18.11.2019

Фото: e1.ru

Накануне вечером, 17 ноября, у магазина «Пятерочка» на Куйбышева, 21 произошло покушение на жизнь молодого человека. Нападавший ножом повредил ему вену на ноге.



Очевидцы отмечают очень тяжелое состояние юноши. На данный момент пострадавший находится в реанимации больницы №24.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»