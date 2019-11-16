Уральский «Автомобилист» в первом матче выездной серии обыграл «Трактор» 2:4

21:31 | 17.11.2019

Фото: ХК «Трактор»

Уральский хоккейный клуб «Автомобилист» начал очередную выездную серию с победы над «Трактором». Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 2:4.



«У нас была хорошая пауза в отличие от соперника, который вернулся с тяжёлого выезда и проводил третий матч за пять дней, поэтому просили сыграть в зоне атаки ответственно и агрессивно. Во втором периоде вратарь "Трактора" был на высоте и не позволил нам реализовать моменты. В целом считаю, что матч получился равным и напряжённым»,- прокомментировал встречу главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Забитыми голами в составе свердловского клуба отметились Литовченко, Обидин, Белоусов и Доус. Среди челябинцев голы забили Малыхин и Седлак.



Следующий матч «Автомобилист» проведёт уже 19 ноября на выезде с «Барысом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»