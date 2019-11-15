На Ботанике в Екатеринбурге из окна выпала девушка

20:27 | 17.11.2019

Фото: ngnovoros.ru

В Екатеринбурге из окна жилого дома выпала девушка. Инцидент произошел на улице Родонитовой.



Как рассказали очевидцы порталу Е1, падающая девушка чуть не задела проходящую мимо женщину. Перед этим люди услышали крики сверху. Она упала с 8 или 9 этажа.



По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено. Сейчас по факту обнаружения тела проводит проверку следственный комитет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»