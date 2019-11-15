В БК «Урал» сменился главный тренер

18:31 | 17.11.2019

Фото: пресс-служба БК «Урал»

Тренер Алар Варрак и баскетбольный клуб «Урал» завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, об этом сообщили в пресс-службе свердловской команды. Теперь тренировать спортсменов будет Михаил Карпенко.



«Можно говорить что угодно, но факт остается фактом — в таблице у нас 1 победа и 5 поражений. В любом случае ответственность за результат несет только главный тренер. Это спорт, и разрыв контракта — часть работы. Говорят: «Как только ты подписал контракт — будь готов к увольнению». Если нет результата, то меняют игроков или тренеров», - сказал сам Варрак.



Новый тренер Михаил Карпенко ранее тренировал сборную Казахстана, БК «Астана» и латвийский БК «Валга Валка».



«Я был рад приглашению и раздумывал совсем недолго, т.к. чувствую в себе силы и уверенность свои знания и опыт применить в работе с новой командой», - поделился Карпенко.



Напомним, что сейчас БК «Урал» занимает 13 место в турнирной таблице Суперлиги-1. Сейчас уральские баскетболисты готовятся к встречам с «Самарой» 18 ноября, «Уфимцем» 21 ноября и 24 ноября – с «Темп-СУМЗ-УГМК».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»