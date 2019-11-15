В Екатеринбурге задержали участника пикета в поддержку Михаила Светова

17:47 | 17.11.2019

Фото: телеграм-канал штаба Навального в Екатеринбурге

В уральской столице задержан член либертарианской партии России Станислав Жарков. Его обвиняют в нарушении порядка официального использования государственного флага РФ, об этом сообщили в екатеринбургском штабе Навального.



Жарков принимал участие в пикете с флагом, на котором поверх российского триколора изображен логотип партии в виде змеи на желтом фоне. Активисты отмечают, что ранее этот флаг уже использовался на акциях и вопросов это не вызывало.



Отметим, что митинг против политических репрессий в поддержку Михаила Светова проходил сегодня в парке 40-летия ВЛКСМ. В акции принимали участие около 20 человек.



Лидер ЛПР Михаил Светов является свидетелем по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Вечером 6 ноября к политику пришли с обыском в рамках уголовного дела, связанного с публикацией в инстаграме за 2012 год, после чего доставили в СК. Его отпустили утром 7 ноября по требованию адвокатов. По мнению Светова, уголовное дело было возбуждено из-за его политической деятельности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»