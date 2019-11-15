Свердловские участковые отмечают свой профессиональный праздник

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 17 ноября, в ГУ МВД России отмечается 96-летие со дня образования службы участковых уполномоченных. Профессиональный праздник отмечают и участковые Свердловской области.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, прототипы участковых появились ещё при Иване Грозном и назывались «губные старосты». Образовалась служба советских участковых уполномоченных как таковая 17 ноября 1923 года. В этот день народный комиссариат внутренних дел утвердил Инструкцию для участкового надзирателя. А профессиональный праздник был учрежден приказом МВД гораздо позже, в 2002 году.Сейчас участковый является сотрудником полиции, наиболее близким народу, рассматривающим весь спектр проблем обслуживаемого участка. В перечень полномочий участкового входит около 90 пунктов.Стоит отметить, что именно участковый призван стать ключевой фигурой в полиции, обеспечивающей профилактику правонарушений. Так, участковые работают с заявлениями граждан, проводят рейды, обходы, проверяют неблагополучных жителей, выявляют пьяниц и наркоманов и выполняют другие задачи, требующие знания оперативной обстановке и психолого-педагогических навыков.