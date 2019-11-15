Все скользят: в Екатеринбурге на Химмаше неправильно установили плитку для слабовидящих

16:40 | 17.11.2019

Фото: «Химмаш (г. Екатеринбург)»

В столице Урала на пешеходном переходе возле аллеи на улице Грибоедова неправильно установили плитку для слабовидящих. Жители района жалуются, что на скользкой поверхности каждый день падают.



Тактильную плитку для слабовидящих должны были установить поперек, а её уложили вдоль. Из-за этого горожане «скатываются» по поверхности прямо на дорогу. По словам одной из жительниц микрорайона Химмаш, за 10 минут на этом месте при ней упали три человека, а за целый день наверняка падают гораздо больше.



Неправильно закрепленная плитка, по мнению жителей, может привести к трагедии. Будет ли решать проблему администрация района, неизвестно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»