Новости дня
16:21 | 17.11.2019
Фото: организаторы фестиваля
В Екатеринбурге проходит фестиваль света «Уральские огни»
Мероприятие проходит в молодёжном центре «Б-6» (улица Бетонщиков, 6 «а»). В рамках фестиваля жюри выберут победителей и призеров в номинациях «Дети», «Соло: любители», «Соло: профессионалы», «Соло: мастера», «Дуэты и команды» и «Экстра».
Мастер-классы фестиваля будут давать специалисты огненного и светового шоу. Их смогут посетить все желающие.
Гала-концерт начнется в 18:00. Вход на мероприятие свободный.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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