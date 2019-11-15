В Екатеринбурге проходит фестиваль света «Уральские огни»

16:21 | 17.11.2019

Фото: организаторы фестиваля

В уральской столице сегодня, 17 ноября, проходит фестиваль света «Уральские огни». Как рассказали в администрации города Екатеринбурга, уральцы смогут принять участие в мастер-классах и посетить гала-концерт.



Мероприятие проходит в молодёжном центре «Б-6» (улица Бетонщиков, 6 «а»). В рамках фестиваля жюри выберут победителей и призеров в номинациях «Дети», «Соло: любители», «Соло: профессионалы», «Соло: мастера», «Дуэты и команды» и «Экстра».



Мастер-классы фестиваля будут давать специалисты огненного и светового шоу. Их смогут посетить все желающие.



Гала-концерт начнется в 18:00. Вход на мероприятие свободный.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»