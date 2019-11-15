Новости дня
16:02 | 17.11.2019
Фото: uralochka-vc.com
Волейболистки «Уралочки» одержали победу над командой «Динамо-Казань» в пятом туре Суперлиги
Как рассказали в пресс-службе клуба, свердловские волейболистки сумели одержать победу над соперницами в трех партиях (25:20, 25:21, 25:22). Самым результативным игроком стала Ксения Парубец, набрав 23 очка.
«С двух сторон были отличные розыгрыши в защите и отличные розыгрыши в нападении. Наконец-то девочки зарядили подачу, о которой мы говорили. До матча мы говорили, что нужно обязательно сыграть в защите самоотверженно. Потому что если будет хорошо получаться защита, то все остальное тоже будет нормально получаться. Сегодня получилось все. Очень рад за девчонок. Николай Васильевич Карполь тоже очень рад. Так что поздравляю нашу команду с победой», — сказал старший тренер «Уралочки» Михаил Карполь.
В следующий раз «Уралочка» будет играть против клуба «Динамо» в Москве. Встреча состоится в четверг, 21 ноября, в 21:00 по Екатеринбургу.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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