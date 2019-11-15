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15:13 | 17.11.2019
Фото: ХК «Трактор»
Уральский «Автомобилист» начинает очередную выездную серию
Ранее команды встречались 40 раз. «Автомобилист» одерживал победу в 22 матчах, «Трактор» – в 18. При этом свердловчане забили в ворота соперников за всё время 95 голов, а челябинцы – 87.
Напомним, в том числе команды встречались и в рамках 1/8 кубка Гагарина в прошлом сезоне. Тогда «Автомобилист» одержал победу во всех четырёх матчах серии.
Сейчас в турнирной таблице Восточной конференции свердловчане занимают девятое место, а челябинцы расположились на 11 строчке.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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