Ночью на ЕКАД 6 автомобилей пробили колеса из-за ямы

13:57 | 17.11.2019

Фото: Е1

На участке ЕКАД после развязки с Кольцовским трактом этой ночью как минимум шесть автомобилистов пробили колеса машин. Поломки происходили из-за образовавшейся ямы.



Как рассказали очевидцы порталу Е1, размер ямы примерно с легковое колесо, глубиной около 15 сантиметров. Владельцам поврежденных автомобилей приходилось увозить машины на эвакуаторе.



Яму на дороге, по словам очевидцев, не видно. Один из водителей теперь хочет подать коллективный иск.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»