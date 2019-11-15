Жители Березовского пожаловались на вырубку леса для строительства школы

12:34 | 17.11.2019

Фото: Елена Воробьева / facebook.com

В Березовском ради строительства новой школы вырубили часть леса. По мнению жителей города, здание действительно нужно, но построить его можно и в другом месте, не вырубая здоровых деревьев.



«Перспектива давно просматривалась, только не верили, думали, обойдется. А люди идут мимо, подходят к вырубке, глядят в обывательском бессилии на поваленные стволы деревьев и уходят, опустив голову. Им тут жить предстоит — уговаривают себя: мол, на благо, детям, будущему своему. Хочется жить в городе — терпеть надо, а нет — искать место потише и почище?», - поделилась жительница Березовского Елена Воробьева на своей страничке в Facebook.



Планируется, что в новой школе смогут обучаться 1275 детей.



Следует напомнить, что ранее в Березовском вырубили 1,4 тысячи деревьев ради велодорожки, на которую было потрачено 50 миллионов рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»