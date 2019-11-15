Минус 26 и снег: в Екатеринбурге ожидаются заморозки

11:51 | 17.11.2019

Фото: Катерина Якушева

На следующей неделе екатеринбуржцев ожидает по-настоящему зимняя погода: будут сильные похолодания и снег. По прогнозу Уральского гидрометцентра, уже во вторник ночью в городе будет до -26 °С.



В понедельник, 18 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, а днем снег. Температура ночью будет -4°С…-6°С, днем теплее: -3°С…-5°С. Зато к вечеру похолодает и будет уже до -15°С. Ночью ветер северо-восточный, днем западный, северо-западный до 5-10 м/с.



А во вторник станет уже гораздо холоднее: ночью столбики термометров опустятся до -24°С…-26°С, днем будет -21°С…-23°С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Облачность переменная, осадков не ожидается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»