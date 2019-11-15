В Екатеринбурге на перекрестке Кировградская – 40 лет Октября произошло ДТП с тремя автомобилями

11:36 | 17.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на перекрестке улиц 40 лет Октября и Кировградской произошло ДТП с участием трех автомобилей.



Судя по фото на месте столкнулись Mitsubishi Pajero и две Lada Priora. Одна из машин залетела промеж деревьев. Точные обстоятельства, по словам очевидцев, неизвестны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»