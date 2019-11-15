В Березовском свердловчанин вылетел с дороги и протаранил 4 автомобиля

10:39 | 17.11.2019

Фото: Е1

В Березовском свердловчанин минувшей ночью переехал бордюр, вылетел с дороги и протаранил 4 припаркованных машины. Мужчина пытался скрыться, но владельцам поврежденных автомобилей удалось его остановить.



Как уточнили в Е1, инцидент случился возле дома на Гагарина, 27. Очевидцы утверждают, что водитель был в шоковом состоянии или пьяным.



Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»