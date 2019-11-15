В Верхней Пышме из пожара спасли 5 человек

09:05 | 17.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Вчера ночью в Верхней Пышме на улице Спицина произошел пожар в жилом доме. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, из огня были спасены 5 человек, в том числе 2 ребенка.



Уточняется, что в двухэтажном доме на лестничной клетке первого этажа загорелся диван.



Тушением пожара занимались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»