36 домов в Заречном остались без газа

20:13 | 16.11.2019

Фото: yandex.ru/images

Сегодня в Заречном 36 жилых домов остались без газа из-за повреждения газовой трубы. Газоснабжение будет восстановлено только в понедельник, 18 ноября.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что информация о повреждении газопровода поступила в экстренные службы в 14:40. Оказалось, что во время буровых работ для установки столбов ограждения строители повредили газовую трубу среднего давления. Из-за аварии без газа остались 36 многоквартирных жилых домов. Социально-значимых объектов в этом списке нет.



Ремонтно-восстановительные работы завершились уже в 16:00, однако пуск газа запланирован только на 18 ноября из-за того, что перед подключением необходимо провести поквартирный обход абонентов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»