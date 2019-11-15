Волейболистки «Уралочки» всухую обыграли команду из Казани

19:46 | 16.11.2019

Фото: uralochka-vc.com

Волейболистки «Уралочки-НТМК» всухую обыграли «Динамо-Казань» на домашнем поле. Матч закончился со счетом 3:0 (25:20; 25:21; 25:22).



Самыми результативными игроками в матче признали Ксению Парубец из «Уралочки-НТМК» (23 очка) и Саманту Фабрис из «Динамо-Казань» (18 очков). Как прокомментировал старший тренер екатеринбургской команды Михаил Карполь, с двух сторон были отличные розыгрыши в защите и нападении. «Сегодня, наконец-то, девочки зарядили подачу, о которой мы говорили, – отметил Карполь. – До матча мы говорили, что нужно обязательно сыграть в защите самоотверженно. Потому что если будет хорошо получаться защита, то все остальное тоже будет нормально получаться. Сегодня получилось все».



Отметим, что сейчас на счету «Уралочки-НТМК» уже четыре победы и всего одно поражение – екатеринбурженки проиграли «Протону» из Саратова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»