В поселке Кольцово собирают подписи из-за проблем с транспортом

19:20 | 16.11.2019

В екатеринбургском поселке Кольцово начался сбор подписей в городской комитет по транспорту из-за проблем с утренними и вечерними интервалами движения маршрутки №039. Информация об этом появилась в группе «Подслушано в Кольцово (резерв)» во «ВКонтакте».



Жителей поселка Кольцово сейчас связывают с центральной частью города только маршрутка №039 и автобус №1. Однако при этом маршрутку, проходящую через гипермаркет «Сима-Лэнд», Химмаш, Уктус и Южный автовокзал, где можно сесть на метро, приходится ждать очень долго. Интервалы между движениями составляют от 30 до 60 минут.



«Все, кто ездят на автобусе №039 видят ситуацию с утренними и вечерними интервалами движения. Предлагаю несколько активизироваться и принять участие в подписании коллективного обращения в Комитет Администрации, пишет автор обращения в администрацию. – Ситуация не сдвинется – буду (и очень буду рад, если будЕМ) двигаться через суд, мне как адвокату по уголовным и гражданским делам, все равно сколько процессов и с кем, а вопрос решать надо. Все бесплатно, само собой».



Автор просит обеспечить предоставление транспортных услуг так, чтобы интервалы движения не превышали получаса. Также он предлагает запустить дополнительный маршрут из Кольцово – автобус-экспресс, который свяжет поселок с крупными транспортными узлами.



Подписи под обращением можно поставить в субботу, 30 ноября, с 10:00 до 13:00 в отделении почтовой связи №25 на улице Бахчиванджи, 17.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»