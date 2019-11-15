Новости дня
19:20 | 16.11.2019
В поселке Кольцово собирают подписи из-за проблем с транспортом
Жителей поселка Кольцово сейчас связывают с центральной частью города только маршрутка №039 и автобус №1. Однако при этом маршрутку, проходящую через гипермаркет «Сима-Лэнд», Химмаш, Уктус и Южный автовокзал, где можно сесть на метро, приходится ждать очень долго. Интервалы между движениями составляют от 30 до 60 минут.
«Все, кто ездят на автобусе №039 видят ситуацию с утренними и вечерними интервалами движения. Предлагаю несколько активизироваться и принять участие в подписании коллективного обращения в Комитет Администрации, пишет автор обращения в администрацию. – Ситуация не сдвинется – буду (и очень буду рад, если будЕМ) двигаться через суд, мне как адвокату по уголовным и гражданским делам, все равно сколько процессов и с кем, а вопрос решать надо. Все бесплатно, само собой».
Автор просит обеспечить предоставление транспортных услуг так, чтобы интервалы движения не превышали получаса. Также он предлагает запустить дополнительный маршрут из Кольцово – автобус-экспресс, который свяжет поселок с крупными транспортными узлами.
Подписи под обращением можно поставить в субботу, 30 ноября, с 10:00 до 13:00 в отделении почтовой связи №25 на улице Бахчиванджи, 17.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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