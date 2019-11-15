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18:38 | 16.11.2019
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Жильцы одного из домов Екатеринбурга закрыли аварийную бригаду в подвале
Как рассказал начальник юридического отдела УК Октябрьского района Николай Гордеев, жильцы дома считают, что управляющая компания может устранить аварию, не дожидаясь ЕКТ, однако прорыв находится не в доме, поэтому не является зоной ответственность УК. «Мы туда вообще не имеем права вмешиваться, – объясняет Гордеев. – А жители немного не поняли этот момент. И когда наши сотрудники, аварийная бригада, поехали туда на вызов, жильцы их закрыли в подвале, пытались удержать там, пока они не устранят аварию».
Всего, по словам Гордеева, аварийную бригаду держали в подвале минут 25. Бригада сообщила об этом диспетчеру, а он уже вызвал полицию на место. После приезда сотрудников правоохранительных органов, аварийную бригаду стразу отпустили. А вот кипяток так и продолжил заливать подвал дома.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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