Жильцы одного из домов Екатеринбурга закрыли аварийную бригаду в подвале

18:38 | 16.11.2019

Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Сегодня, 16 ноября, в Екатеринбурге на улице Бажова в подвале закрыли аварийную бригаду управляющей компании. Как оказалось, на квартальных теплосетях произошел прорыв трубопровода, кипяток заливал подвал соседнего дома, а сотрудники ЕТК сообщили, что устранять аварию будут только в понедельник. Местные жители были крайне возмущены таким объявлением.



Как рассказал начальник юридического отдела УК Октябрьского района Николай Гордеев, жильцы дома считают, что управляющая компания может устранить аварию, не дожидаясь ЕКТ, однако прорыв находится не в доме, поэтому не является зоной ответственность УК. «Мы туда вообще не имеем права вмешиваться, – объясняет Гордеев. – А жители немного не поняли этот момент. И когда наши сотрудники, аварийная бригада, поехали туда на вызов, жильцы их закрыли в подвале, пытались удержать там, пока они не устранят аварию».



Всего, по словам Гордеева, аварийную бригаду держали в подвале минут 25. Бригада сообщила об этом диспетчеру, а он уже вызвал полицию на место. После приезда сотрудников правоохранительных органов, аварийную бригаду стразу отпустили. А вот кипяток так и продолжил заливать подвал дома.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»