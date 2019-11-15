Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

17:44 | 16.11.2019

Фото: yandex.ru/images

Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов

В Екатеринбурге прокуратура проверит одну из лучших гимназий города – гимназию №5. Проверка затеяна из-за многочисленных жалоб родителей на учеников-вейперов, оккупировавших туалеты здания.

К проверке также подключится территориальный отдел по делам несовершеннолетних. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц гимназии в сфере профилактики антиобщественного поведения среди подростков, предупреждения и пресечения совершения ими правонарушений и преступлений, эффективности и качеству проведения указанной работы.

Напомним, что в данной гимназии руководство уже приняло первые меры пресечения курения – в туалетах установили камеры видеонаблюдения, по которым можно вычислить любителей электронных сигарет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:47 | 16.11.2019
В Екатеринбурге появилась новая яблоневая аллея

20:13 | 16.11.2019
36 домов в Заречном остались без газа

19:46 | 16.11.2019
Волейболистки «Уралочки» всухую обыграли команду из Казани

19:20 | 16.11.2019
В поселке Кольцово собирают подписи из-за проблем с транспортом

18:38 | 16.11.2019
Жильцы одного из домов Екатеринбурга закрыли аварийную бригаду в подвале

18:22 | 16.11.2019
Пожар на Нижнетагильской птицефабрике полностью ликвидирован

17:44 | 16.11.2019
Прокуратура проверит элитную гимназию Екатеринбурга из-за вейперов

16:17 | 16.11.2019
В Екатеринбурге рыбак провалился под лед

15:06 | 16.11.2019
В лесу под Екатеринбургом пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

14:08 | 16.11.2019
Свердловчане смогут сообщить о мусоре, нажав одну кнопку

12:55 | 16.11.2019
Пожар на Нижнетагильской птицефабрике локализован

12:47 | 16.11.2019
ФК «Урал» одержал победу в матче на Кипре

11:29 | 16.11.2019
В зоопарке Екатеринбурга пройдут показательные кормления

10:30 | 16.11.2019
В Нижнем Тагиле загорелся склад птицефабрики

10:29 | 16.11.2019
Дмитрий Осипов принял участие в XII международной конференции «Минеральные удобрения-2019»

09:33 | 16.11.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием такси

08:50 | 16.11.2019
Из реки в Нижнем Тагиле вытащили тело мужчины

15.11.2019

20:18 | 15.11.2019
В Свердловской области разыскивается житель поселка Кытлым

20:05 | 15.11.2019
Новую Свердловскую филармонию представили на культурном форуме в Санкт-Петербурге

19:33 | 15.11.2019
В элитном свердловском поселке возле школы случилась стрельба

19:09 | 15.11.2019
На Урале стартовали профилактические акции, направленные на борьбу с распространением наркотиков и детской преступности

18:54 | 15.11.2019
На фестивале национальных культур в Екатеринбурге выступили более 700 исполнителей

18:32 | 15.11.2019
В Свердловской области разыскивают пропавшего в сентябре мужчину

18:15 | 15.11.2019
В Екатеринбурге на улице Белинского столкнулись две иномарки

18:11 | 15.11.2019
Рискованный шаг: многомиллионный контракт на строительство теплотрассы в Алапаевске заключат без торгов

17:54 | 15.11.2019
Екатеринбургское енотокафе распродаёт питомцев

17:34 | 15.11.2019
На уральской трассе столкнулись два грузовика

17:23 | 15.11.2019
Ремонт плотины под Нижним Тагилом приостановили из-за лиственницы демидовских времен. Власти уже нашли решение

17:21 | 15.11.2019
Жителей Прикамья просят проверить работу цифрового телевидения после изменения параметров ТВ-вещания

17:14 | 15.11.2019
Школьников из Челябинской области научили профессионально шутить

16:58 | 15.11.2019
Виталий Мутко оценил строительный потенциал Пермского края

16:56 | 15.11.2019
В столице Урала открылось новое терапевтическое отделение

16:31 | 15.11.2019
В Екатеринбурге будет решаться вопрос о возможности сохранения «Салюта»

16:19 | 15.11.2019
Студенты сети РУМЦ ЧелГУ собрали награды всероссийского конкурса проектов «Профессиональное завтра»

15:57 | 15.11.2019
На вертолётной площадке «Высоцкого» в Екатеринбурге появится открытый бассейн с водяными горками

15:40 | 15.11.2019
Мужчину, устроившего дебош в самолете Екатеринбург – Нячанг, отправили на исправительные работы





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 