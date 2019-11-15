В Екатеринбурге рыбак провалился под лед

Незадачливый рыболов был передан бригаде скорой помоши.

В столице Урала сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 13:15.Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, на место ЧП незамедлительно выехали спасатели. К их прибытию рыбак уже сумел выкарабкаться на лед из полыньи. Спасатели в гидрокостюмах добрались до него и на резиновой лодке доставили мужчину на берег.В ведомстве сообщили, что рыбака передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. Всего в течении сорока минут в спасательной операции были задействованы 18 человек и четыре единицы спецтехники.В МЧС также напомнили, что сейчас ледовый покров на Среднем Урале ещё только начал формироваться, его толщина пока не достигла величин, безопасных для выхода на лёд.