Пожар на Нижнетагильской птицефабрике локализован

12:55 | 16.11.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, угроза распространения огня на территории склада готовой продукции птицефабрики в Нижнем Тагиле предотвращена, огонь локализован на площади 400 квадратных метров.



По уточненной информации, предоставленной ведомством, в цехе, где складировались яйца, воспламенилась горючая упаковка. Именно это привело к быстрому распространению огня.



После начала пожара из цеха самостоятельно эвакуировались 20 работников предприятия. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на месте продолжают работу 8 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава. Тушение пожара продолжается, одновременно с этим ведётся проливка и разбор сгоревших конструкций.

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